MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmışsarı-kırmızılıların kadrosunu, tarihin en iyi kadrosu olarak nitelendirmişti.
Bu açıklama sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından, sarı-lacivertli taraftarların küfür tezahüratlarına maruz kalan Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından şarkılı paylaşım yaptı. Fonda çalan şarkının "Ne büyük aşklar bitti, bir ömür geçti. Ağladı gönül pes etmedi" sözleri ise epey manidar bulundu.
Son Dakika › Spor › Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlerine şarkılı gönderme yaptı - Son Dakika
Alman vatandaşı bir Nijeryalı adam 24 çocuğu velayetine aldı ve yılda devletten 1,5 milyon Euro yardım alıyor. Ülkesinde Alman plakalı üstü açık arabalarla poz veren Nijeryalının çocuklarından birkaçı dışında hiçbiri kendisinin değil ama yasal olarak velayetlerini almış durumda... Almanya'da büyük yankı uyandıran bu olay bir döneme damga vuran "Gubetçi Şaban" filmini akıllara getirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın mücadele edeceği Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 için en büyük sorunun Türk vatandaşlarının bilet bulamaması olduğunu açıkladı. Büyükekşi, biletlerin kurayla satıldığını ve her gün vatandaşların bilet bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti. Stadların Türk seyircilerle doldurulması hedefleniyor.
Başarılı sunucu Ali İhsan Varol, internet üzerinden alışveriş yaparken dolandırıldı. Firmanın depo ve ofis olarak gösterdiği adresin boş bir arazi olduğunu görünce dolandırıldığını anlayan Varol, "Her tarafa şikayet ettik. Biz yandık, siz yanmayın" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, resmi sponsorluk anlaşmasının imza töreninde, EURO 2024 hakkında konuştu. Montella, Arda Güler'in az süre aldığını belirterek, daha fazla oynamasını umduklarını söyledi.
8 Temmuz 2018 tarihinde Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği tren katliamına ilişkin 13 sanıklı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşma 25 Nisan'a ertelenirken, kazada yakınlarını kaybedenler kararı "Hak, hukuk, adalet" sözleriyle protesto etti. Duruşmanın ardından konuşan CHP lideri Özgür Özel "Bu kararı seçimden önce verip de toplumun, senin ne yaptığını görüp de sandıkta sende hesap soracağını biliyorsun" dedi.
Son seçimleri en doğru tahmin eden şirketlerin başında gelen Optimar Araştırma'nın İstanbul anketine göre; Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki kıyasıya rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti.
Bambaşka Biri dizisindeki performansı ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Hande Erçel, dünyaca ünlü markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Siyah derin göğüs dekolteli mini bir kıyafet tercih eden Erçel, şıklığıyla büyük ilgi topladı.
Vietnam'da bir işletme sahibinin dükkana giren şahıs tarafından ateşe verildiği görüntüler infial yarattı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde işletmecinin bir anda alevler içinde kaldığı ve ateşin kameraya kadar yükseldiği anlar yer aldı.
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