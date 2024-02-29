Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlerine şarkılı gönderme yaptı - Son Dakika
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Spor

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlerine şarkılı gönderme yaptı

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-0 yendikten sonra sarı-lacivertli taraftarların küfürlerine maruz kaldı. Belözoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı şarkıyla tepkisini gösterdi.

29.02.2024 11:01  Güncelleme: 11:09
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmışsarı-kırmızılıların kadrosunu, tarihin en iyi kadrosu olarak nitelendirmişti.

Bu açıklama sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe maçının ardından, sarı-lacivertli taraftarların küfür tezahüratlarına maruz kalan Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından şarkılı paylaşım yaptı. Fonda çalan şarkının "Ne büyük aşklar bitti, bir ömür geçti. Ağladı gönül pes etmedi" sözleri ise epey manidar bulundu.

Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tezahüratları sonrası Emre Belözoğlu'dan şarkılı gönderme
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlerine şarkılı gönderme yaptı

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Ankaragücü, Sosyal Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlerine şarkılı gönderme yaptı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hüseyin Akar: Madem böyle futbol oynayabiliyordu galatasaray maçında niye oynatmadı geçsin bu işleri 18 5 Yanıtla

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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarının küfürlerine şarkılı gönderme yaptı - Son Dakika
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