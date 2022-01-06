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Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var - Son Dakika

Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var

06.01.2022 10:49

Yeni teknik direktörünü arayan Fenerbahçe, Joachim Löw'le yapılan görüşme sonrası beklemeye geçti. Sarı-lacivertliler, Alman hoca olmazsa listede yer alan iki isme yönelecek.

Sarı-lacivertli ekibin Joachim Löw'le yaptığı görüşmenin ardından camiada hareketlilik yaşanıyor. Ali Koç'a yakın bir yönetici, "Önceki gece olmadı ama daha öncesini bilemem" dedi.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetici "Bu Haberler çıkınca ben de araştırdım. Sayın başkan da o gece böyle bir görüşmenin olmadığını teyit etti. Daha önce olmuş mu bilemem" diyerek açık kapı bıraktı.

Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekliyor! Listede iki isim daha var

BİLİC VE İSMAİL KARTAL GÜNDEMDE

Alman teknik adamla anlaşma zemini arayan yönetim, listede iki isim daha tutuyor. Slaven Bilic ve İsmail Kartal alternatifler arasında yer alıyor.

Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekliyor! Listede iki isim daha var

İLK MAÇA YETİŞECEK

Yeni teknik adamın pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasına yetişmesi planlanıyor. Olmazsa takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.

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İsmail Kartal, Joachim Löw, Hürriyet, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var - Son Dakika Spor


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