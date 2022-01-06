Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var

Sarı-lacivertli ekibin Joachim Löw'le yaptığı görüşmenin ardından camiada hareketlilik yaşanıyor. Ali Koç'a yakın bir yönetici, "Önceki gece olmadı ama daha öncesini bilemem" dedi.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Hürriyet'in haberine göre, sarı-lacivertli yönetici "Bu Haberler çıkınca ben de araştırdım. Sayın başkan da o gece böyle bir görüşmenin olmadığını teyit etti. Daha önce olmuş mu bilemem" diyerek açık kapı bıraktı.

BİLİC VE İSMAİL KARTAL GÜNDEMDE

Alman teknik adamla anlaşma zemini arayan yönetim, listede iki isim daha tutuyor. Slaven Bilic ve İsmail Kartal alternatifler arasında yer alıyor.

İLK MAÇA YETİŞECEK

Yeni teknik adamın pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasına yetişmesi planlanıyor. Olmazsa takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.