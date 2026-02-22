Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar

Ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldızı katan Fenerbahçe, sürpriz bir şekilde santrfor transferini gerçekleştirmemişti. Bu doğrultuda Fenerbahçe yönetimi, taraftarlarını yaz ayında mutlu etmek adına harekete geçti.

SORLOTH İÇİN KESENİN AĞZI AÇILACAK

Fenerbahçe, ara transfer döneminde transferi gündeme gelen Alexander Sörloth için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Sadettin Saran'ın hayalindeki isim olan Sörloth için sarı-lacivertliler, 20 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardı.

SORLOTH'A DA 10 MİLYON EURO MAAŞ

Ayrıca sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki futbolcuya da senelik bonuslarla birlikte 10 milyon euro vermeyi planladığı öğrenildi. Ara transfer döneminde Norveçli oyuncusunun ayrılığına sıcak bakmayan Atletico Madrid'in de sezon sonunda Sörloth'un takıma vedasına soğuk bakmıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid forması altında 35 maçta sahaya çıkan Alexander Sörloth, 12 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.