Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi - Son Dakika
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Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi

22.09.2022 19:43

Fenerbahçe'ye oynattığı etkili futbolla taraftarın sevgilisi haline gelen teknik direktör Jorge Jesus'un sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Atletico Mineiro'ya geri döneceği iddia edildi. Brezilya ekibinin yetkilileri ise haberlerin spekülasyon olduğunu belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus, kısa süre içerisinde yaptıklarıyla taraftarın gönlünde ayrı bir yere çoktan ismini kazıdı. Portekizli çalıştırıcı için ülkesinde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Fanatik'in Record'dan aktardığı habere göre, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den bu sezon sonu sözleşmesi sona erince ayrılacağı iddia edildi. Portekizli çalıştırıcının Atletico Mineiro'ya geri döneceği öne sürülürken, iddialar kısa süre içerisinde yalanlandı.

JET HIZINDA YALANLAMA

ESPN'de yer alan habere göre Atletico Mineiro yetkilileri iddiaları kesin bir dille yalanlarken, bunların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu belirtti.

ALİ KOÇ SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ise Jorge Jesus ile ilgili bambaşka planları var. Koç, Dünya Kupası için verilen arada Portekizli çalıştırıcı ile masaya oturup sözleşme yenileme görüşmeleri gerçekleştirebilir. Jorge Jesus'un Fenerbahçe il olan sözleşmesi Haziran 2013'te sona erecek.

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Atletico Mineiro, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçelileri tedirgin eden haber! Jorge Jesus'un Brezilya'ya döneceği iddia edildi - Son Dakika
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