Fenerbahçe'nin kader adamı Talisca - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin kader adamı Talisca

Fenerbahçe\'nin kader adamı Talisca
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Fenerbahçe'de 1,5 yılda 42 gol atan Anderson Talisca, bunların 25'ini takımının geride veya eşit olduğu anlarda kaydetti. Brezilyalı yıldız, Deivid'i geçerek kulüp tarihinin en golcü 4. Brezilyalı futbolcusu oldu.

Fenerbahçe formasıyla 1,5 yılda 42 gole ulaşan Anderson Talisca, kritik anlarda attığı gollerle takımının skoruna doğrudan etki etti. Brezilyalı yıldız, kulüp tarihinin en golcü 4. Brezilyalı futbolcusu konumuna da yükseldi.

42 GOLÜN 25'İ KRİTİK ANLARDA GELDİ

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla 1,5 yıllık süreçte 42 kez fileleri havalandırdı. Brezilyalı yıldızın attığı gollerin 17'si Fenerbahçe'yi öne geçirirken, 8'i beraberliği getirdi. Talisca'nın diğer 17 golü ise takımının farkı artırmasını sağladı. Böylece Talisca, 25 golünü Fenerbahçe'nin skor olarak geride veya eşit durumda bulunduğu anlarda kaydetti.

DEIVID'İ GERİDE BIRAKTI

32 yaşındaki futbolcu, 42 golle Fenerbahçe tarihinin en golcü 4. Brezilyalı oyuncusu konumuna yükseldi. Talisca, 40 golü bulunan Deivid'i geride bıraktı. Listenin zirvesinde 171 golle Alex de Souza yer alırken, onu 55 golle Mert Nobre ve 50 golle Fernandao takip ediyor. Talisca'nın sıradaki hedefi ise 50 gollü Fernandao'yu geçmek.

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Deivid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin kader adamı Talisca - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • p2004b2004. p2004b2004.:
    Talisca çok kaliteli 2 0 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    başlarım böyle kaliteye geçen sene kritik maçlarda penaltı kaçırarak şampiyonlugun kaçmasına vesile oldu 1 0 Yanıtla
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