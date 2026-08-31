Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan lige inanılmaz başlangıç - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan lige inanılmaz başlangıç

Fenerbahçe\'nin rakibi Roma\'dan lige inanılmaz başlangıç
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Roma, Serie A'ya çok iyi bir başlangıç yaptı. İtalyan ekibi, ligdeki ilk ilk maçını 4-0'lık skorlarla kazandı. Golcü oyuncu Donyell Malen, iki maçta 5 gol attı.

İtalya Serie A'nın ikinci haftasında Roma, Lecce ile deplasmanda karşılaştı. Gian Piero Gaspari'nin ekibi Roma, maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

ROMA SEZONA MUHTEŞEM GİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile eşleşen İtalyan devi Roma, yeni sezona adeta gözdağı vererek başladı. Serie A'nın ilk haftalarında fırtına gibi esen başkent ekibi, oynadığı ilk iki maçı da 4-0'lık net skorlarla kazanarak sezona gövde gösterisiyle giriş yaptı.

MALEN DURDURULAMIYOR: 2 MAÇ 5 GOL

Roma'nın sergilediği bu ezici performansta başrolü Hollandalı golcü Donyell Malen üstlendi. Sezonun ilk haftasında Fiorentina karşısında hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan yıldız santrfor, ikinci haftada oynanan Lecce deplasmanında da fileleri 2 kez havalandırarak formunun zirvesinde olduğunu kanıtladı. Çıktığı ilk 2 lig karşılaşmasında toplam 5 gole ulaşan Donyell Malen, sergilediği üst düzey performansla İtalya'da gündeme oturdu.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan lige inanılmaz başlangıç - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin rakibi Roma'dan lige inanılmaz başlangıç - Son Dakika
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