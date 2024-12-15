Fenerbahçenin yıldızı sezonu kapattı - Son Dakika
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Fenerbahçenin yıldızı sezonu kapattı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1'lik RAMS Başakşehir maçında sakatlanan 3 isimden 1'i olan Rodrigo Becao'nun sezonu kapattığını duyurdu. Portekizli teknik adam, "Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef" ifadelerini kullandı.

15.12.2024 21:56
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-1'lik RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada 3 tane birden sakat veren sarı-lacivertlilerintecrübeli teknik adamı, yıldız ismin sezonu kapattığını açıkladı.

"İZİN VERMEDİLER"

Jose Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde;

"İkinci ve üçüncü gol değişikliklerden sonra geldi. Zor bir maç oldu. Dramatik bir maçtı. Baskıyı artırdığımız dönemde golü attık. DAha sonrasında rakip oyunu sürekli durdurmaya ve tempoyu düşürmeye çalıştı. Özgüvenimizi yükseltmemize izin vermediler. Amacımız daha da baskılı oynamaktı.

"HATADAN GOLÜ YEDİK"

Yaptığımız hatadan golü yedik. Topu istediğimiz gibi çeviremedik. Değişiklikler birazcık dramatik oldu. Rakip çok vakit geçiriyordu. Kalecileri genç ama bu tarz vakit geçirmeleri çok yaptı. Risk alarak değişiklikleri erken yaptık.

"BECAO SEZONU KAPATTI"

Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef. 10'a 10 olduktan sonra Tadic sağ bek, Müldür stoper oynadı. Takımdan iyi oyun beklemedik. Çok fazla baskı, gerginlik ve üzüntü içeren bir maçtı.

Fenerbahçenin yıldızı sezonu kapattı

"SAMET'E ARMAĞAN EDİYORUM"

En önemlisi galip gelmekti. Bu galibiyeti çok iyi bir arkadaşıma, Samet Akaydin'e armağan ediyorum.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir ile 3-1 mağlup ettiği maçta Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybetti. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı stoeri, 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan 12 dakikasında ve 7 dakikalık uzatma bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçenin yıldızı sezonu kapattı

Dominik Livakovic, Samet Akaydın, Jose Mourinho, Başakşehir, Fenerbahçe, Oğuz Aydın, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçenin yıldızı sezonu kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Muhammedd:
    Biz Galatasaray'ız. Bizi kim kendi kötülüğüne çamuruna çekmek isterse istesin, iyilikle temiz kalplerimizle sahada bilek gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Daha iyisini transfer eder yolunuza bakarsınız. Rekabet sahada iyi futbolcularla, saha dışında yani tribünde sadece taraftarla olur. Aması Fakatı YOK, kim olursa olsun GEÇMİŞ OLSUN futbolcuya, Fenerbahçe kulübüne ve taraftarına. 155 9 Yanıtla
    Mehmet Ali:
    Aytaç mlı tam bir örnek olmuş ahahahhaha. Çok şükür ALLAH'ım öyle büyüktür ki, sende olmayan şeyi okuyarak o güzelliği kirletme teşebbüsünü bile nasip etmez :) 37 0
    Aytac Uygur:
    Temiz kalbimizle den sonrasını okumadım hadeeee 1 15
  • AlexArda:
    Bilerek tepki çekmeye mi çalışıyo anlamıyom ki. Mk Samet ne alaka şu maç sonu konuşmasında ne hediyesi! Daha bikaç gün geçmiş hepimiz asabiyiz ne damarımıza basıyon. Taraftara armağan ediyorum desene. 42 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kapatsın Zaten şampiyon belli 14 13 Yanıtla
  • Eymen Talih:
    Samet’te size mağlubiyet hediye etti, kim kar etti bundan ? 22 3 Yanıtla
  • Yusuf Yücel:
    adam gibi bir kaleci iki taş gibi stoper bir sol bek ve net bir golcü olmadan sittinsene şampiyon olamazsın. 10 9 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ZATEN BEGENMIYORDUN 16 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Öncelikle becao ya geçmiş olsun. iyi futbolcuydu ancak hocanın sistemine uymadıpı için pek oynatmıyordu.şimdi devre arasında geriden oyun kurabilen ayagı iyi adam akıllı bir stoper alınacak. 0 0 Yanıtla
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