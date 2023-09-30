Fenomen Ronaldo'nun en iyi 11'inde eski Fenerbahçeliler de yer aldı

Brezilya Milli Takımı'nın efsane ismi Ronaldo Nazario, futbolculuğu döneminde ciddi sakatlıklar yaşamasına rağmen dünyanın en iyilerinden biri oldu. Efsane futbolcu, gelmiş geçmiş en iyi 11'i açıkladı. Kadroda bir başka efsane futbolcu, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos ve sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Zico'nun isimleri de yer aldı.
Ronaldo ilk 11'inde 5 Brezilyalı futbolcuya yer verdi. Bu futbolculardan biri de Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos oldu. Ayrıca Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final getiren teknik direktör Zico da Ronaldo'nun kadrosuna yazdığı isimlerden biri oldu.
Ronaldo'nun en iyi 11'inde şu isimler yer aldı: Buffon, Cafu, Maldini, Beckenbauer, Carlos, Zico, Maradona, Messi, Ronaldinho, Pele, Cristiano Ronaldo
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