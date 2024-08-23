Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion ile transfer görüşmeleri için İngiltere'ye gidiyor

Spor

Fenerbahçe Kulübü, Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton & Hove Albion Kulübü ile transfer görüşmeleri için

İngiltere'ye gideceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir" denildi. - İSTANBUL