Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer görüşmeleri başladı

Spor

Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton ile Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere sarı-lacivertli kulüp tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gitmişti.