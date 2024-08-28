Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu - Son Dakika
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Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu

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Fenerbahçe'den Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de büyük ilgi gördü. 24 yaşındaki oyuncunun ilk maçının tarihi ve rakibi belli oldu. Kadıoğlu'nun ilk maçı 31 Ağustos'ta Emirastes Stadyumu'nda Arsenal'le olacak.

28.08.2024 15:34
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Fenerbahçe'den Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, İngiltere'de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertliler Ferdi Kadıoğlu'nun transfer detaylarını da paylaştı. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü The Brighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 30.000.000 avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafından ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

İLK MAÇI ARSENAL'E KARŞI

Dünyanın en çok izlenen ve takip edilen ligi olan İngiltere Premier Lig'in resmi internet sitesi de Ferdi Kadıoğlu transferine geniş yer ayırdı ve 25 yaşındaki oyuncunun ilk maçını da açıkladı. Premier Lig'in resmi internet sitesi, Ferdi Kadıoğlu'nun forma giyeceği ilk maçı da açıkladı. Brighton taraftarları, 31 Ağustos'ta oynanacak Arsenal maçında Ferdi Kadıoğlu'nu yakından görebilir.

Ferdi Kadıoğlu\'nun Brighton\'daki ilk maçı belli oldu

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Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Berk Gürleyen: galatasaraylıyım başarılarının devamını dilerim Ferdi 19 0 Yanıtla
  • Neco: Hayırlı olsun, gitmeliydi ama 5 iyi ligden birinde oynayan topçu olsaydı minimum 50 ederdi. Bu da bizim ligin kalitesizliğinin bir göstergesi… 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu - Son Dakika
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