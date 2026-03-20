Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı kritik karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen'in son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken önemli bir kayıp daha yaşadı.
Mücadelenin başında Konate ile çarpışan ve ilk yarı boyunca oyunda kalmaya devam eden Osimhen'in yapılan kontrollerinde sağ ön kolunda kırık tespit edildi. Yıldız futbolcunun kolu alçıya alındı.
Sağlık ekibi, ameliyat kararı için öncelikle ödemin inmesini bekliyor. Tedavi sürecine ilişkin nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi planlanıyor.
Osimhen'in ameliyat olması halinde yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Alçıyla devam etme ihtimali bulunsa da bu seçeneğin zor olduğu belirtiliyor. Yıldız futbolcunun önümüzdeki birkaç günü ülkesinde geçireceği öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Taraftarlar kahroldu! Galatasaray'a Osimhen şoku - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?