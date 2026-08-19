Ferencvaros Trabzon'a Geldi
Macar Ferencvaros, Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a geldi ve antrenman yapacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Macaristan'ın Ferencvaros takımı, Trabzon'a geldi.
Papara Park'ta yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak kafile, uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı.
Ferencvaros, otobüsle kamp yapacağı Akçaabat ilçesindeki otele hareket etti.
Kaynak: AA
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