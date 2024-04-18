Ferhat Akbaş: 'Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız' - Son Dakika
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Ferhat Akbaş: 'Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız'

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Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları şampiyonluk maçıyla ilgili, 'Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız. Kızları görüyorsunuz, bugün gözlerinden alev çıkıyordu. Aynı oyunu pazar günü de tekrar etmek istiyoruz' dedi.

18.04.2024 21:47
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- Ferhat Akbaş: "Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız"

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş:

"Sabah 6-7 görevli Fenerbahçe şampiyonluğu için kürsüyü kuruyordu"

İSTANBUL - Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları şampiyonluk maçıyla ilgili, "Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız. Kızları görüyorsunuz, bugün gözlerinden alev çıkıyordu. Aynı oyunu pazar günü de tekrar etmek istiyoruz" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit'in başantrenörü Ferhat Akbaş, set vermeden kazanıp seriyi 2-2'ye getirdikleri Sultanlar Ligi play-off final serisini kazanmak için iddialı olduklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Maç muhteşemdi, bütün oyunculara teşekkür ediyorum. Sabah burada 6-7 tane görevli Fenerbahçe şampiyonluğu için kürsüyü kuruyordu. Onları dışarı çıkarttık. Onları 21 Nisan sabahı antrenmanımıza bekliyoruz. Kürsüyü burada beraber kurabiliriz" şeklinde konuştu.

Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları şampiyonluk maçına dair de konuşan Akbaş, "Bugünkü gibi mücadele eden, sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız. Kızları görüyorsunuz, bugün gözlerinden alev çıkıyordu. Aynı oyunu pazar günü de tekrar etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferhat Akbaş: \'Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ferhat Akbaş: 'Sonuna kadar şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takımız' - Son Dakika

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