Üye Girişi
Ferhat Çoban, HD Elazığ Karakoçan FK'da - Son Dakika

Ferhat Çoban, HD Elazığ Karakoçan FK'da

03.01.2022 16:38
Ferhat Çoban, HD Elazığ Karakoçan FK'da

HD Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında İskenderunspor'dan stoper Ferhat Çoban'ı kadrosuna kattı.

HD Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında İskenderunspor'dan stoper Ferhat Çoban'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig'de ara dönem transfer çalışmalarını devam ettiren HD Elazığ Karakoçan FK, İskenderunspor'dan stoper Ferhat Çoban'la anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor'la şampiyonluk yaşayan ancak bu sezon transfer olduğu İskenderunspor'da fazla süre alamayan genç oyuncu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı. Takımın Antalya kampına dahil olan Ferhat, 1991 yılında Kocaeli'de doğdu. Darıca Gençlerbirliği ile profesyonelliğe imza atan tecrübeli oyuncu Tuzlaspor, 24 Erzincanspor, Gebzespor, 1928 Bucaspor ve Diyarbekirspor gibi takımlarda oynadıktan sonra İskenderunspor'a transfer oldu. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Ferhat Çoban, Karakoçan, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ferhat Çoban, HD Elazığ Karakoçan FK'da - Son Dakika Spor


Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi         
16:35
Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mersin'den seslendi: Harami düzenini yıkacağız! Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mersin'den seslendi: Harami düzenini yıkacağız!         
16:24
Resmen cinayete teşebbüs! Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi Resmen cinayete teşebbüs! Yerde yatan rakibinin yüzünü tekmeleyip bu hale getirdi         
15:33
Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı Seda Sayan'ın programı, sağlık sorunları sebebiyle yayınlanmadı         
14:36
Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı Okul önünde gerginlik! Kantinci hakkındaki taciz iddiası velileri ayaklandırdı         
12:42
Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor         
11:57
Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi         
11:50
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yeni projelerini açıkladı: Küçük araçlar da üretebiliriz         
08:27
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe'ye, eski çalışanından şantaj         
08:08
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27

Son Dakika Haberleri
16:35 Sahneye sarhoş çıktığı öne sürülen Tuğba Özerk'ten açıklama geldi
16:26 Ukraynalı kadın, 1 yıldır kaldığı apartta ölü bulundu
16:23 Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mersin'den seslendi: Harami düzenini yıkacağız!
16:14 HDP Bahçelievler ilçe binasına saldıran M.E.S. serbest bırakıldı
16:04 Süt almak için markete giden baba, 13 milyon lira kazandı
16:00 Kurtlar, köpeği alıp götürüyorlardı! Son anda gelen müdahale hiç hesaba katılmamıştı
15:59 Müge Anlı vasiyetini açıkladı: Cenazede yaka kartına takılacak fotoğrafıma kadar her şeyi planladım
15:57 Milli futbolcumuz paylaşılamıyor! Real Madrid, Merih Demiral için atağa geçti
15:49 Öldüğü belirtilen 5 aylık bebek, kefenle gömülmeye götürülürken canlandı
15:47 Enflasyon oranı sonrası; dul ve yetimlerin aldıkları maaş ne kadar oldu?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 16:44:32. #1.12#
SON DAKİKA: Ferhat Çoban, HD Elazığ Karakoçan FK'da - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement