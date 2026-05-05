Feriköyspor BAL'a Yükseldi

05.05.2026 19:29
Feriköyspor, şampiyonluğunu gençlere armağan ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Feriköy spor, bu başarısını gençlere armağan etti.

Feriköyspor, kulübün ana sponsoru Taşyapı'nın ev sahipliğinde Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı'nda şampiyonluğunu kutladı. Etkinliğe Feriköyspor Kulübü Başkanı Bünyamin Gökçe, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ve binlerce taraftar katıldı. Feriköyspor ve Taşyapı, "suça sürüklenen çocuk" olgusuna karşı en etkili çözümün spor olduğu bilinciyle hareket ederek bu şampiyonluğu gençlere armağan etti.

Feriköyspor Kulübü Başkanı Bünyamin Gökçe, etkinlikte yaptığı konuşmada, elde edilen şampiyonluğun yalnızca sportif bir başarı olmadığını vurgulayarak, "Asırlık kulübümüzün elde ettiği bu şampiyonluk, gençlerimizi suça değil spora yönlendirme azmimizin bir sonucudur. Bu yolda en büyük destekçimiz olan, sadece maddi imkanlarını değil yüreğini de gençlerimize açan Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'ya teşekkür ediyoruz. Bu kupa, Taşyapı'nın desteğiyle sporla büyüyecek olan Şişli'nin tüm gençlerine armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Şişli'de 16 kulübe uzanan dayanışma köprüsü

Şampiyonluk yolculuğunda Feriköyspor ile Taşyapı arasındaki işbirliğiyle Şişli'deki 16 amatör spor kulübüne de katkı sağlandı.

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı'nın "Gençlerimizi sokakların risklerinden koruyup onları disiplin, ahlak ve azimle yeşil sahalarda buluşturmalıyız." yaklaşımının ardından hayata geçirilen işbirliğiyle ilçedeki 16 amatör spor kulübünün tamamına sağlanan katkılar, bölgedeki spor ekosistemine ivme kazandırdı.

Kaynak: AA

