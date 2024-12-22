Fernando Muslera: 'Çok önemli bir 3 puandı' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fernando Muslera: 'Çok önemli bir 3 puandı'

Fernando Muslera: \'Çok önemli bir 3 puandı\'

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Kayserispor karşısında 5-1'lik galibiyet sonrası sezonun kritik 3 puanını kazanmanın mutluluğunu ifade etti. Muslera, takımdaki mücadele ruhunun ve fedakarlığın önemine vurgu yaptı.

22.12.2024 20:48  Güncelleme: 20:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GALATASARAY'IN tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, "Çok önemli bir 3 puandı. İkinci yarı daha kontrolümüz altındaydı. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Galatasaray sezonun 17'nci haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Galatasaray'ın maçı 5-1'lik skorla kazandığı maçın ardından kaptan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, "Her şeyden önce takım kaptanı olarak Berat kardeşimize ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Maçla ilgili olarak da öncelikle çok önemli bir 3 puandı. Maçın ilk yarısında biraz gel git oldu. İkinci yarı daha kontrolümüz altındaydı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde de lider olarak gidiyoruz. 8 puan fark önemli. Hala ilk yarın bitmesine 1-2 maçımız var. Önümüzde uzun bir yol var. Lig ve kupa maçlarımız var, daha önümüzde çok maç var. Çok iyi mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz. Ben burada çok mutluyum. Yaptığım işi de seviyorum. Konuşacağımız bir şey varsa sezon sonunda konuşuruz. Hiçbir şey Galatasaraylı olduğumuz için bize hediye edilmiyor. Hocamız çok çalışıyor. Ekibi ve biz çok çalışıyoruz. Yıllardır kazandığımız senelerdir verdiğimiz fedakarlığın sonucunda kazanıyoruz. Burada anahtar kelime fedakarlık. Kayserispor taraftarını anlıyorum ama şiddetten kaçınılması gerekiyor. Ama hem şehre hem de stadyuma geldiğimiz zaman çok güzel ortam var" diye konuştu.

Muslera son olarak Türkçe 'mutlu yıllar' diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Galatasaray, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fernando Muslera: 'Çok önemli bir 3 puandı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
17:02 Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
15:16 Jose Mourinho, bıçak altına yatacak Jose Mourinho, bıçak altına yatacak
15:02 Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı Değnekçilik yapan şahıs, sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı
14:52 Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı Aldığı buzdolabı mutfağa sığmayınca teslimat görevlisini rehin almaya çalıştı
14:43 Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı Eşinin ihanetini öğrenen kadın, iki çocuğunu öldürmeye çalıştı
14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:28 Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
14:11 Jose Mourinho’nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti
14:06 TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses’in ilk ifadesi TSK için yaptığı benzetmeyle tepki çeken Özlem Gürses'in ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 21:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: Fernando Muslera: 'Çok önemli bir 3 puandı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.