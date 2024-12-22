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GALATASARAY'IN tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, "Çok önemli bir 3 puandı. İkinci yarı daha kontrolümüz altındaydı. Bundan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Galatasaray sezonun 17'nci haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Galatasaray'ın maçı 5-1'lik skorla kazandığı maçın ardından kaptan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu. Tecrübeli kaleci Fernando Muslera, "Her şeyden önce takım kaptanı olarak Berat kardeşimize ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Maçla ilgili olarak da öncelikle çok önemli bir 3 puandı. Maçın ilk yarısında biraz gel git oldu. İkinci yarı daha kontrolümüz altındaydı. Bundan dolayı çok mutluyuz. Her maç mücadele ediyoruz. Bunun sayesinde de lider olarak gidiyoruz. 8 puan fark önemli. Hala ilk yarın bitmesine 1-2 maçımız var. Önümüzde uzun bir yol var. Lig ve kupa maçlarımız var, daha önümüzde çok maç var. Çok iyi mücadele etmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü çok mücadeleci bir ligde oynuyoruz. Ben burada çok mutluyum. Yaptığım işi de seviyorum. Konuşacağımız bir şey varsa sezon sonunda konuşuruz. Hiçbir şey Galatasaraylı olduğumuz için bize hediye edilmiyor. Hocamız çok çalışıyor. Ekibi ve biz çok çalışıyoruz. Yıllardır kazandığımız senelerdir verdiğimiz fedakarlığın sonucunda kazanıyoruz. Burada anahtar kelime fedakarlık. Kayserispor taraftarını anlıyorum ama şiddetten kaçınılması gerekiyor. Ama hem şehre hem de stadyuma geldiğimiz zaman çok güzel ortam var" diye konuştu.

Muslera son olarak Türkçe 'mutlu yıllar' diyerek sözlerini noktaladı.