Dolandırıcılık kurbanı Muslera'nın ilk ifadesi ortaya çıktı, bakın nasıl ikna etmişler!

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Deniz Bank şube müdürü Seçil Erzan tarafından nasıl dolandırıldığını anlatıp ifade verdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

OdaTV'de yer alan habere göre, Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'dan da şikayetçi olduğunu söyleyen Muslera ifadesinde, "Deniz Bank tarafından 2022 yılında yatırım amacıyla Aralık ayında sık arandım. Akabinde Akabinde Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından yine paramın değerlendirilmesi amacıyla defalara kez arandım. Bana telefonda her aramasında 'yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bu fonun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu bu fonu yönetiyor' diyerek beni de bu fona para yatırmaya ikna etti." dedi.

"PARAYI ELDEN TESLİM ETTİK"

Deniz Bank ve bir devlet bankasındaki hesabında toplamda 1 milyon 200 bin dolar parası olduğunu anlatan Muslera, " Denizbank'ta bulunan 700 bin dolar parayı Aralık ayında bir günde çektim. Sonrasında Menajerim Mert Çetin'e şube müdürü Seçil Erzan'a teslim etmesi için verdim. Sonra Şubat ayında bu kez diğer bankada bulunan 500 bin dolar paramı yine Seçil Erzan'a vermesi için çekip menajerim Mert Çetin'e teslim ettim" dedi.