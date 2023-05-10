Dolandırıcılık kurbanı Muslera'nın ilk ifadesi ortaya çıktı, bakın nasıl ikna etmişler! - Son Dakika
Üye Girişi

Dolandırıcılık kurbanı Muslera'nın ilk ifadesi ortaya çıktı, bakın nasıl ikna etmişler!

10.05.2023 18:35

Yüksek kazanç elde etme vaadiyle dolandırılan Muslera, Deniz Bank şube müdürü Seçil Erzan'dan şikayetçi oldu. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Uruguaylı kaleci, "Deniz Bank tarafından 2022 yılında yatırım amacıyla sık sık arandım. Ben bu parayı Seçil Erzan, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu gibi isimlere güvenerek verdim. Bu sebeple başta Seçil Erzan olmak üzere, bütün banka yetkililerinden şikayetçiyim" dedi.

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Deniz Bank şube müdürü Seçil Erzan tarafından nasıl dolandırıldığını anlatıp ifade verdi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

OdaTV'de yer alan habere göre, Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'dan da şikayetçi olduğunu söyleyen Muslera ifadesinde, "Deniz Bank tarafından 2022 yılında yatırım amacıyla Aralık ayında sık arandım. Akabinde Akabinde Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından yine paramın değerlendirilmesi amacıyla defalara kez arandım. Bana telefonda her aramasında 'yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bu fonun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu bu fonu yönetiyor' diyerek beni de bu fona para yatırmaya ikna etti." dedi.

"PARAYI ELDEN TESLİM ETTİK"

Deniz Bank ve bir devlet bankasındaki hesabında toplamda 1 milyon 200 bin dolar parası olduğunu anlatan Muslera, " Denizbank'ta bulunan 700 bin dolar parayı Aralık ayında bir günde çektim. Sonrasında Menajerim Mert Çetin'e şube müdürü Seçil Erzan'a teslim etmesi için verdim. Sonra Şubat ayında bu kez diğer bankada bulunan 500 bin dolar paramı yine Seçil Erzan'a vermesi için çekip menajerim Mert Çetin'e teslim ettim" dedi.

YORUMLAR
500

Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dolandırıcılık kurbanı Muslera'nın ilk ifadesi ortaya çıktı, bakın nasıl ikna etmişler! - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Rize'de miting alanı bir anda diskoya döndü, ortaya renkli görüntüler çıktı
19:57 Hollandalıların nutku tutuldu! Orkun Kökçü'den alkışlanacak hareket
18:39 Bakan Bilgin otobüsçü esnafına müjdeyi duyurdu: Gelir desteğinde bir artış daha yapacağız
18:33 Bakan Bilgin otobüsçü esnafına müjdeyi verdi: Gelir desteğinde bir artış daha yapacağız
18:22 Dolandırıcılık kurbanı Muslera'nın ilk ifadesi ortaya çıktı, bakın nasıl ikna etmişler!
18:22 Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki: Siz laftan anlasaydınız 50 yıldır iktidar olurdunuz
18:16 Bakın nasıl ikna etmişler! Dolandırılan Muslera'nın ilk ifadesi ortaya çıktı
18:16 Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki: Laftan anlamazsınız ki siz?
17:59 Fidye için Suriyeli çocuğu kaçıran ve boğarak öldüren kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum
17:57 Fidye için kaçırdığı Suriyeli çocuğu boğarak öldüren kapıcının ifadesi ortaya çıktı: Suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2023 20:19:18. #1.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcılık kurbanı Muslera'nın ilk ifadesi ortaya çıktı, bakın nasıl ikna etmişler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement