Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim - Son Dakika
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Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim

10.10.2022 19:29

Fernando Muslera, Galatasaray'daki geleceğine dair açıklamalar yaptı. Uruguaylı eldiven sarı-kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu söylerken, "Bugün kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve üst düzeyde rekabet etmek istiyorum. Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'ta bitirmek isterim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni ülke basınına kariyeri ve geleceği ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli kaleci, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gideceği yeni adrese ilişkin de mesaj verdi.

"FUTBOLU MONTEVIDEO WANDERERS'TA BİTİRMEK İSTERİM"

Sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair konuşan Muslera, "Bugün kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum ve üst düzeyde rekabet etmek istiyorum. Tabii ki futbolu başladığım yer olan Montevideo Wanderers'ta bitirmek isterim. Ama Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmem var. Kulübün ve ülkenin bana verdiklerine saygı duyma niyetindeyim." ifadelerini kullandı.

"ZAMAN ÇOK ÇABUK GEÇİYOR"

Muslera ayrıca, "Benim için önemli olan geçirdiğim iki kötü sakatlıktan sonra Dünya Kupası'na sağlıklı bir şekilde gitmek. Benim yaşımda fiziksel sorunları her zaman yaşayabilirsiniz. Milli takım şu an geçiş aşamasında. Bu gittiğim 4. Dünya Kupası olacak. Benim için çok büyük bir gurur. Uruguay Milli Takımı formasıyla çıktığım ilk maçın üzerinden tam 13 yıl geçti. Zaman çok çabuk geçiyor. Bana her zaman futbolcunun kariyerinin uçup gittiğini söylerlerdi. Bugün daha iyi anlıyorum." dedi.

"ZAMANI GELDİĞİNDE KARAR VERECEĞİM"

Uruguaylı eldiven son olarak, "Montevideo Wanderers'ta emekli olmayı istememin sebebi futbola orada başladığım içindir. Eğer Nacional'e dönme ihtimalim varsa, hayatımın en iyi altı ayını yaşadığım yere de gidebilirim. Zamanı geldiğinde bir karar vereceğim." şeklinde konuştu.

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