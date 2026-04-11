Fernando Reges Futbola Veda Etti

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, kariyerini noktaladığını duyurdu.

Futbola ülkesinin Vila Nova takımında başlayan, Porto, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen Fernando, 38 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Fernando Reges, sarı-kırmızılı formayla 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında lig, 2019'da da Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.