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Fernando Santos: Bazı pozisyonlara oyuncu almalıyız - Son Dakika
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Fernando Santos: Bazı pozisyonlara oyuncu almalıyız

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, bazı pozisyonlara oyuncu alınması gerektiğini belirtti. Santos, genç oyuncuların performansını takip ettiğini ve Semih Kılıçsoy'un iki gol attığını söyledi. Santos, genç oyuncular üzerinde önemli planlarının olduğunu da ifade etti.

Fernando Santos: Bazı pozisyonlara oyuncu almalıyız
09.01.2024 - 12:44,
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Fernando Santos: "Bazı pozisyonlara oyuncu almamız lazım. Bunu çok konuşmayı seven biri değilim. Başkanımız karar verecek. Son maçları gördüm, genç oyuncuları izledim. Semih Kılıçsoy iki gol attı. Bu anlamda iyi gençler var. Onların üzerinde de çok önemli planlarımız var." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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