Fernando Santos: Bazı pozisyonlara oyuncu almalıyız

Fernando Santos: "Bazı pozisyonlara oyuncu almamız lazım. Bunu çok konuşmayı seven biri değilim. Başkanımız karar verecek. Son maçları gördüm, genç oyuncuları izledim. Semih Kılıçsoy iki gol attı. Bu anlamda iyi gençler var. Onların üzerinde de çok önemli planlarımız var." - İSTANBUL