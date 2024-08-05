Feslikan'ın başpehlivanı Enes Doğan oldu - Son Dakika
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Feslikan'ın başpehlivanı Enes Doğan oldu

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Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşlerinde Başpehlivanlık Enes Doğan tarafından kazanıldı.

05.08.2024 00:47  Güncelleme: 01:07
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Feslikan'ın başpehlivanı Enes Doğan oldu

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 26'ncısını Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşlerinde Başpehlivanlığı Enes Doğan kazandı.

Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl 26'ncısını Antalya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği 26. Uluslararası Feslikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri'ne ilgi büyük oldu. Şenliğin ilk gününde sahne alan Koray Avcı ve Nazlı Öksüz Feslikan'ı dolduran yaklaşık 15 bin vatandaşa büyük bir coşku yaşattı. Etkinliklerin ikinci gününde ise Feslikan Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Sabah erken saatlerde Feslikan Yaylası'ndaki güreş alanını dolduran güreş severler kıran kırana geçen müsabakaları nefeslerinin tutarak izledi.

66'sı başpenlivan 900 pehlivan katıldı

Güreşlerde 66'sı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 900 pehlivan kol bağladı. Sabah yapılan dua ile başlayan güreşlerde ilk olarak boy ayrımı yapıldı ve er meydanına minik boylar çıktı. Ardından öğle saatlerinde başpehlivanlar için kura çekimi yapıldı. Güreşlerde 'ağalık ihalesi' de gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ihaleyi 1 milyon 777 bin ile açmasının ardından geçtiğimiz yıl Feslikan Yağlı Güreşleri'nin ağalığını yapan Sinan Boztepe ağalıktan çekildiğini açıkladı. Feslikan Yağlı Güreşleri ağalık ihalesini 9 milyon 7 bin lira ile iş insanı Volkan Tetik aldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan; Volkan Tetik ve eski güreş ağası Sinan Boztepe ile birlikte ihale sonunda sahada şeref turu attı.

Feslikan Yağlı Güreşleri'nin çeyrek asırdır devam ettiğini, bu geleneğin yaşatılmasının büyük önem taşıdığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "26'ncısını düzenlediğimiz Feslikan Yağlı Güreşlerimiz yoğun bir katılımla devam ediyor. Güreşlerimizi bu yıl ilk defa Antalya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Burada birlik ve beraberlik mesajı verdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e güreşe güreşlere verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu yıl 66'sı başpehlivan olmak üzere yaklaşık 900 pehlivanımız Feslikan er meydanında güreşti. Antalya'dan, Konyaaltı'ndan ve diğer ilçelerden muazzam bir seyirci katılımı oldu. Konserlerimiz de dahil olmak üzere şenliğimize en fazla katılım bu yıl oldu. Pehlivanlarımız er meydanında kıyasıya mücadele etti. Bütün pehlivanlarımız iddialı şekilde güreşti. Enes Doğan, Feslikan'ın yeni başpehlivanı oldu. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Gençlerimize bu kültürü aşılıyoruz

Güreşlerin sadece bir spor müsabakası olmadığını, aynı zamanda kültürel miras da olduğunu ifade eden Başkan Kotan, "Bir Türkmen çocuğu olarak güreşlerimizin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Hem bu gelenekleri yaşatmamız hem de bu gelenekleri gelecek nesillere aktarmak açısından güreşlerimiz çok önemli. Bizler de Feslikan ile gençlerimize bu kültürü aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu. Konyaaltı denilince insanların aklına deniz, kum ve güneş üçlüsünün geldiğini, Feslikan şenliği ile yaylaların da tanıtıldığını ifade eden Kotan, festivalin yayla turizmi ve Konyaaltı'nın tanıtımı için de büyük katkı sağladığını söyledi. Yeni güreş ağası olan Volkan Tetik de, "Bu bir bayrak yarışı. Ben doğup büyüdüğüm bu topraklarda güreş ağası olmaktan gurur duyuyorum. Bu kupayı onuruyla devam ettirmeyi çok istiyorum" dedi.

Kıran kırana mücadele

Feslikan er meydanında güreşler kıran kırana geçti. Mücadelelerde yarı finalde Yusuf Can Zeybek, Enes Doğan ile Mustafa Doğan Özkan, Ali İhsan Batmaz karşılaştı. Kıran kırana geçen karşılaşmalar sonucunda finale Enes Doğan ile Ali İhsan Batmaz kaldı. İkilinin nefes kesen final müsabakasını ise Enes Doğan kazandı. Doğan Feslikan'ın başpehlivanı ünvanının sahibi oldu. Gecenin sonunda düzenlenen ödül töreni ile kürsü yapan güreşçilere madalya ve kupaları takdim edildi.

Güreşlere Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya milletvekili Cavit Arı, Mustafa Erdem, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, dernek başkanları, muhtarlar ve yüzlerce binlerce vatandaş katıldı

Feslikan\'ın başpehlivanı Enes Doğan oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Feslikan'ın başpehlivanı Enes Doğan oldu - Son Dakika

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