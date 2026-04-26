Fethiye\'de 23 Nisan\'a özel çocuk koşusu düzenlendi

Fethiye'de düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 150 çocuğun katılımıyla coşkulu bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen özel etkinliklerle renkli anlara sahne oldu. Organizasyon çerçevesinde düzenlenen '23 Nisan Çocuk Koşusu', yaklaşık 150 çocuğun katılımıyla coşku içinde gerçekleşti. 23 Nisan Özel Çocuk Koşusu öncesi Fethiye Belediyesi Bando Takımı ve palyaçoların balon animasyon eğlencesiyle başladı. 7-12 yaş aralığındaki yaklaşık 150 çocuğun yer aldığı koşu, minik sporcuların enerjisi ve heyecanıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Spor kültürünün küçük yaşlarda yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefleyen etkinlik, aileler ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Babadağ Ultra Maratonu Genel Koordinatörü Sadık Özdemir, 23 Nisan'ın 103. yıl dönümünde çocuklara özel bir etkinlikle maratona ayrı bir renk katmak istediklerini belirtti. Özdemir, organizasyonun sadece sportif değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk yönüyle de öne çıktığını vurguladı. - İSTANBUL