Fethiye'de Deniz Küreği Yarışları Başladı

Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Çalış Plajı'nda düzenlenen yarışlarda, 30 kulüpten 500 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine, en iyi dereceyi elde eden sporcuların milli takıma seçileceğini ve kamplarla yurt dışındaki yarışlara hazırlanacağını söyledi.

Milli sporcuların her yarıştan sonra performansa göre belirlendiğini belirten Ertürk, "Bu yüzden Fethiye'deki yarış sporcular için büyük önem taşıyor. Sporcuların hepsi performansının zirvesinde. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hava çok güzel ve muhteşem mücadeleler yaşanıyor." dedi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit ise geçmiş yıllarda ilçede kısa mesafe yarışlarının yapıldığını, yeniden kürek sporcularını kentte ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Yarışlar yarın sona erecek.