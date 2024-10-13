Fethiye Spor Festivali\'nde Yüzme Heyecanı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Spor Festivali, açık su yüzme yarışlarıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı yarışlarda, sporseverler unutulmaz anlar yaşadı.

Fethiye'de 5. Uluslararası Fethiye Spor Festivali kapsamında Kelebekler Vadisi- Ölüdeniz Açık Su Yüzme Yarışı gerçekleştirildi. Kelebekler Vadisi sahilinde yarışın startını Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ile protokol üyeleri verdi. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin ikinci haftasında gerçekleştirilen yarışa 485 sporcu katıldı. Katılımcılar, renkli ve zorlu 6 bin metrelik parkurda ter döktü. Sporcular, 6 bin metrelik parkurda Ölüdeniz sahiline kulaç attılar. Kıyasıya bir mücadele gösteren sporcular, heyecan dolu anlar yaşattı. Uluslararası Sporfest Ölüdeniz Open Water yarışında genel klasman kadınlarda Zeynep Balto, erkeklerde ise Ögeday Samatlı birinci oldu. - MUĞLA