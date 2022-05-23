Fethiyespor, 2'nci Lig'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiyespor, 2'nci Lig'e yükseldi

23.05.2022 23:31
Fethiyespor, 2'nci Lig'e yükseldi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off Finali'nde normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten maçta penaltı atışları sonucunda İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne 5-4 üstünlük sağlayan Fethiyespor, TFF 2'nci Lig'e yükselmeye hak kazandı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off Finali'nde normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz biten maçta penaltı atışları sonucunda İçel İdman Yurdu Spor Kulübü'ne 5-4 üstünlük sağlayan Fethiyespor, TFF 2'nci Lig'e yükselmeye hak kazandı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup Play-Off Finali'nde Fethiyespor ile İçel İdman Yurdu Spor Kulübü, Ankara'daki Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 eşitlik ile sona erdi. Penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup eden Fethiyespor, TFF 2'nci Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Fethiyespor'a kupasını Futbol Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Eserdi verdi.


- İstanbul
YORUMLAR
500
TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar) TFF 3. Lig Play-Off Final: Fethiyespor: 5 İçel İdmanyurdu: 4 (Penaltılar) TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, kupasını aldı TFF 2. Lig'e yükselen Fethiyespor, kupasını aldı
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Play Off, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor, 2'nci Lig'e yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Salgın yasakları devam ederken partiye katılan İngiltere'de Başbakanı Johnson'ın tepki çekti!
23:24 Erdoğan'ın "Bir Türk uzaya gidecek" açıklamasının ardından Türkiye Uzay Ajansı'ndan paylaşım geldi: Evet, bu görev senin
23:08 İktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Bülent Arınç'tan hayat pahalılığı yorumu: Gördüğüm enflasyon TÜİK'e benzemiyor
22:40 Halk tepki gösterdi Fatih Erbakan geri adım attı: Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz
22:37 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hayalini gerçekleştirecek! İşte transfer listesindeki bomba isim
22:33 Sinirden kameraya bardak atan Selçuk Tepeli bu kez yayını şaka yaparak açtı!
22:23 Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki: Artık benim için Miçotakis diye birisi yok
21:29 Ülkemizde 23 Mayıs koronavirüs verileri açıkladı! 922 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:10 İlk kez A Milli Takım'da top koşturacak Tiago Çukur kimdir? İşte tüm merak edilenler
20:50 Erdoğan'dan Suriye'de yeni harekat planı: Hazırlıklar bitince operasyon başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 23:37:28. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiyespor, 2'nci Lig'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement