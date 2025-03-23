Fethiyespor 92 Yaşında

TFF 2. lig beyaz grup takımlarından Fethiyespor 92. yıl dönümünü kutluyor. Lacivert beyazlı 92 yıllık çınar Fethiyespor, 23 Mart 1933 tarihinde kurulan Fethiyespor Kulübü sade bir törenle 92. yıl dönümünü kutladı.

Fethiyespor Beşkaza Meydanı Atatürk Anıtı önünde yapılan törene Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yönetim kurulu üyeleri, Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, Futbolcular, alt yapı oyuncuları, geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile taraftarlar katıldı.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Fethiyespor Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Hırçın, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Törende konuşan Başkan Bakırcı "Kulübümüzün kuruluşunun 92. yıl dönümünü kutluyoruz. Burada bizleri destekleyen Fethiyespor'a destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

92 yıldır bu kulüpten birçok başkan ve yöneticilerin geldiğini söyleyen Başkan Bakırcı "Onları buradan anıyorum. Onlar Fethiyespor için çok mücadele ettiler. Bizler de Fethiyespor bayrağını en iyi şekilde yüceltmek istiyoruz. Fethiyespor tarihinin en güzel günlerini geçirmek üzere yapılanmış durumda" diye konuştu.

Başkan Bakırcı, "Bizi bu zor günlerimizde yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl taraftarında desteği ile hedeflediği yerlere getireceğiz. 4 yıllık bir yapılanma vardır bu sene ilk yılıydı, bu sene ayakta kalmayı, biraz üst sırları zorlamayı düşünüyorduk" ifadelerini kullandı.

Fethiyespor eski yöneticilerinden Cem Tufan ise "Eski yeni bütün kırgınlıkları geride bırakarak daha güzel günlere yapılan 4 yıllık program çerçevesinde sabırla başarıya hep birlikte gidelim. Bu birlik ve beraberliği kaybetmeyelim" dedi. - MUĞLA