Fethiyespor 93. Yılında Galip Geldi

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'u 2-0 yenen Fethiyespor, kuruluşunun 93'üncü yıl dönümünde galibiyet elde etti. Tarihinin bu anlamlı gününde Uğur ve Yusuf'un golleriyle kazanan lacivert-beyazlılar 38 puana yükseldi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar çok güzel bir günde kazandıklarını belirterek, "Kuruluşumuzun 93'üncü yıl dönümünde deplasmanda kazanılan 68 Aksaray Belediyespor maçı için takımımızı kutluyor ve bu galibiyeti tüm camiamıza armağan ediyoruz" dedi. Fethiyespor hafta sonu ise evinde şampiyonluğa koşan lider Bursaspor'la karşı karşıya gelecek.