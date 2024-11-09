Fethiyespor Afyonspor'a Konuk Oluyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sarıyer'e 1-0 mağlup olan Fethiyespor, yarın deplasmanda son sırada yer alan Afyonspor ile karşı karşıya gelecek. Zafer Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı hakem Yusuf Adnan Kendirciler yönetecek.
Grupta oynadığı 10 maçta 11 puan toplayan Fethiyespor, 12'nci sırada yer alırken, Afyon temsilcisi aynı periyotta 1 puan alabildi.
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