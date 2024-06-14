Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, dedikodulara cevap verdi

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Fethiye spor Başkanı Esat Bakırcı, son günlerde Fethiyespor ile ilgili çıkan dedikodular hakkında basın açıklamasında bulundu. Takımın gelecek sezon planlamalarını da anlatan Başkan Bakırcı, "Fethiyespor sokakta konuşulacak bir kulüp değil" dedi.

Fethiyespor Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıda Profesyonel Şube Sorumlusu Uğur Keskin ve Teknik Direktör Selahaddin Dinçel de yer aldı. Son günlerde lacivert beyazlı takım ile ilgili çıkan söylentilere cevap veren Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Fethiyespor'un sokakta konuşulacak bir kulüp olmadığını vurguladı. Önümüzdeki sezon hedeflerini aktaran Başkan Bakırcı, tecrübeli hoca Selahaddin Dinçel ile 4 yıl daha uzatıldığını belirtti.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı yaptığı açıklamada, "Son günlerde dedikoduların odağında Fethiyespor ve Esat Bakırcı'nın iş yeri var. Doğruları öğrenmek isteyenler her zaman beni arayabilir veya kulübe gelebilir. Benim en sevmediğim dedikodu ve lüzumsuz hareketlerdir. Bu beni değil de Fethiyespor'u yıpratır. Fethiyespor sokakta konuşulacak bir kulüp değildir. Böyle bir tesise sahip olacağımızı kim hayal edebilirdi. Bunun için de yargılanıyorum. Bunu da çözmeye çalışıyoruz. Benim ve yönetim kurulunun buradan götüreceği bir şey yok. Geldiğimizde ancak bir bardak su içiyoruz. Her yükü beraber paylaşıyoruz. Fethiye'mizin evlatları burada spor yapıyor. 2019 yılında biz geldiğimizde altyapıda 70 sporcu vardı. Şu anda bu sayı 800'e çıktı" dedi.

Başkan Bakırcı açıklamasını şöyle devam etti;

"Çamköy'de atıl halde bulunan atıl alana, Fethiyespor'umuzun gençleri için antrenman sahası yapılacağının sözünü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'tan aldık. Çünkü burası artık bize yetersiz geliyor. Aldığımız bu haber hepimizi çok sevindirdi. Yerel seçimler öncesinde gerçekleştirdiği ziyarette sözünü vermişti. Uğur Mumcu Parkı'nda bulunan otopark işletmesi için de olumlu yanıt aldık. Kısa sürede bu faaliyetleri hayata geçirirsek rahatlarız. Kısa bir süre sonra yeni sezon için çalışmalara başlayacağız. Transferler hususunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Piyasa olan borcumuz 2 milyon TL, 9 milyon TL de futbolculara maç başı alacaklarından dolayı borcumuz var. Bunun bir kısmını bayram harçlığı olarak gönderdik. Tahminen 7 milyon 500 bin TL borcumuz kaldı. Bu kulüpte kimsenin 1 TL alacağı kalmadı. 30 Temmuz'dan sonra kimsenin alacağı kalmayacak. Kulübün sadece yönetim kuruluna borcu var. Fethiyespor'u hiçbir zaman zor durumda bırakmadım. Bütün borçlarını ödedim. 4 bin TL için kulübü icraya veren yöneticiler oldu. Böyle insanları Fethiyespor tarihinden sileceğim. Onların bütün borçlarını yapılandırdım. Vergi dairesinde birçok malıma ipotek var. Bir yıldır hiçbir yöneticiye icra gelmedi. Eğer gelen varsa ben ödeyeceğim. En büyük hedefimiz Fethiyespor için bir şeyler yapmak. İnanıyorum takımımız adına güzel şeyler olacak. Günümüz şartları göz önünde bulundurularak, bir futbol kulübünü idare etmek artık zorlaşmıştır. Her sezon başı oluşturulan bütçeler, yapılan transferler, kaynak bulma arayışları ile geçen zamanlar ve sezon bitimiyle birlikte sezonunun borçlarını ödemeyle ilgili girişimler ve bunun gibi süreçler hep bu şekilde devam etmektedir"

"Büyük futbol endüstrisinin içerisinde sadece oyuncu alarak ve satarak bu hayatı sürdüremezsiniz" diyen Bakırcı, "Biz şu anda sadece alıyoruz; oyuncu satış gelirimiz de yok. Bu yüzden mutlaka yetiştirmek zorundasın. Çünkü futbol dibi delik bir çuval gibi ne kadar çok para harcasanız bile öğütür. Seneye başka para kaynağı bulmanız gerekmektedir. Bunun için futbolcu yetiştirmek çok büyük önem arz etmektedir. Alarak ve satarak başarılı olmak bir kulübü, bir yere kadar idare edebilir. Ama yetiştirerek var olmanız bu işin daha sağlam temeller üzerine oturmasını sağlar. Fethiyespor için yeni bir yapılanma sürecine gireceğiz. Saha içerisinde başarıyı kovalarken mutlaka Türk futboluna yeni ve genç isimleri de kazandıracağız. Fethiyespor'un her zaman hedefi vardır, hedeflediğimiz noktaya ulaşmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

Sözlerine devam eden Bakırcı, "Başarı için en önemli kriter istikrardır. Bir kulüpte yönetim, teknik adam ve kadro istikrarı mutlaka başarıya ulaştırır. Kısa vadede yaş ortalamasının düşük ve başarıya aç oyuncu sayısının fazla olduğu bir kadro oluşturacağız. Orta vadede kesinlikle doğru bir planlama ile hiçbir ekonomik sıkıntı yaşamayan Fethiyespor ortaya çıkaracağız. Uzun vadede ise 1. Lig'de kendi kaynaklarıyla yaşayan ve o ligin istikrarlı takımı olarak hareket edecek bir yapıya bürüneceğiz. Bu yolda kendisine inanıp, güvendiğimiz Fethiyespor'u ve camiamızı evi gibi gören Teknik Direktörümüz Selahaddin Dinçel'in var olan sözleşmesini 31.05.2028 yılına kadar uzatıyoruz. Kendisi ile 4 sezon daha birlikte olduğumuzu değerli kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" dedi. - MUĞLA