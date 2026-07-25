Fethiyespor, Burak Süleyman'la Anlaştı - Son Dakika
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Fethiyespor, Burak Süleyman'la Anlaştı

Fethiyespor, Burak Süleyman\'la Anlaştı
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Fethiyespor, Aliağa FK'dan Burak Süleyman ile sözleşme imzalayacak.

2'nci Lig kulüplerinden Fethiyespor, son olarak Aliağa FK forması giyen sol kanat Burak Süleyman'la (31) el sıkıştı. Geçen sezon ilk yarıda Manisa FK formasıyla 1'inci Lig'de 16 maçta 4 gol, 3 asistle oynayıp, ikinci devrede Aliağa ekibiyle 2'nci Lig'de 17 müsabakada 4 gol, 6 asistlik performans sergileyen deneyimli futbolcunun Fethiye temsilcisiyle sözleşme imzalayacağı bildirildi. 10 numara ve santrfor olarak da görev yapan Burak'ın transferinin açıklanması an meselesi.

Kaynak: DHA

Fethiyespor, Spor, Son Dakika

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