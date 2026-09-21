Fethiyespor evinde 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kaldı, 1 puanla 16. sırada yer aldı - Son Dakika
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Fethiyespor evinde 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kaldı, 1 puanla 16. sırada yer aldı

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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kalarak ilk 3 maçında galibiyet alamadı. Enes Şahin'in 14. dakikadaki golüne rağmen Serkan Yavuz'un 66. dakikadaki golüne engel olamayan Muğla temsilcisi, 1 puanla 16. sırada yer alıyor.

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 haftada 52 Orduspor'a 3-0, Ankara Demirspor'a (D) 3-1 kaybeden Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini dindiremedi.

Evinde 12 Bingölspor'la karşı karşıya gelen lacivert-beyazlılar 14'üncü dakikada Enes Şahin'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı. Muğla temsilcisi 66'ncı dakikada Serkan Yavuz'un golüne engel olamayıp 1 puana razı oldu. Bu sonuçla ilk 3 maçta galibiyet alamayarak 1 puanla 16'ncı sırada yer alan Fethiyespor bu hafta deplasmanda Serikspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA
12 BingölsporSerkan YavuzFethiyesporFutbolMuğlaSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fethiyespor evinde 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kaldı, 1 puanla 16. sırada yer aldı - Son Dakika
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