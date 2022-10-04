Fethiyespor evinde 4'te 4 istiyor - Son Dakika
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Fethiyespor evinde 4'te 4 istiyor

04.10.2022 11:29
Fethiyespor evinde 4'te 4 istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu deplasmanda GMG Kastamonuspor'la golsüz berabere kalarak bu sezon dış sahadaki ilk puanını hanesine yazdıran Fethiyespor, yarın sahasında Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu deplasmanda GMG Kastamonuspor'la golsüz berabere kalarak bu sezon dış sahadaki ilk puanını hanesine yazdıran Fethiyespor, yarın sahasında Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada İlker Yasin Avcı görev alacak. Grupta daha önce evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Fethiyespor'un Teknik Direktörü Mesut Toros iç sahada seriye devam edeceklerini, takımına güvendiğini dile getirdi. Fethiye, grupta 10 puanla 9'uncu basamakta bulunuyor.


- Fethiye
YORUMLAR
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Fethiyespor gurbette yok Fethiyespor gurbette yok Futbol: Toplu sonuç Futbol: Toplu sonuç
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fethiyespor evinde 4'te 4 istiyor - Son Dakika

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