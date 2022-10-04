TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu deplasmanda GMG Kastamonuspor'la golsüz berabere kalarak bu sezon dış sahadaki ilk puanını hanesine yazdıran Fethiyespor , yarın sahasında Ankara Demirspor 'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada İlker Yasin Avcı görev alacak. Grupta daha önce evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Fethiyespor'un Teknik Direktörü Mesut Toros iç sahada seriye devam edeceklerini, takımına güvendiğini dile getirdi. Fethiye, grupta 10 puanla 9'uncu basamakta bulunuyor.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Fethiyespor, Fethiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fethiyespor evinde 4'te 4 istiyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.