Fethiyespor, Fatih Kurucuk'u Transfer Etti - Son Dakika
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Fethiyespor, Fatih Kurucuk'u Transfer Etti

Fethiyespor, Fatih Kurucuk\'u Transfer Etti
11.06.2026 12:12
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Fethiyespor, eski oyuncusu Fatih Kurucuk ile anlaşma sağladı ve imza töreni düzenlendi.

2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, geçtiğimiz günlerde anlaşmaya vardığı stoper Fatih Kurucuk'un (28) transferini açıkladı. Fethiye temsilcisinden yapılan açıklamada, "Fethiyesporumuz son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Fatih Kurucuk ile anlaşmaya varmıştır. Daha öncede 2016-17 sezonunda kulübümüzde forma giyen ve sırasıyla Göztepe, Bandırmaspor, Hatayspor, Adanaspor ve Sarıyer takımlarında oynayan Fatih; Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Fatih Kurucuk'a yeniden kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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