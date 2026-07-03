Fethiyespor İki Yeni Futbolcu ile Anlaştı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer harekatını sürdüren Fethiyespor aynı takımdan iki futbolcuyu renklerine bağladı. Lacivert-beyazlılar sağ kanat Eray Karataş ve daha önce anlaştığı orta saha Muhammed Akarslan ile resmi sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Fethiyespor'umuz, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen Eray Karataş ve Muhammed Akarslan ile anlaşmaya varmıştır. Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte futbolcularımız resmi sözleşmeye imza attı. İki oyuncumuza da kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.