Fethiyespor, İki Yeni Transferle Güçleniyor - Son Dakika
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Fethiyespor, İki Yeni Transferle Güçleniyor

Fethiyespor, İki Yeni Transferle Güçleniyor
02.07.2026 11:41
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Fethiyespor, İsmail Erdoğan ve Muhammet Akarslan ile anlaşarak kadrosunu güçlendirdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta transfer döneminin hareketli takımı Fethiyespor, iki takviyeye birden imza attı. Lacivert-beyazlılar Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen defans İsmail Erdoğan ve orta saha Muhammet Akarslan ile anlaşmaya vardı. Fethiyespor, İsmail transferini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fethiyespor'umuz, son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen İsmail Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. Kariyerinde farklı kulüplerde oynayan ve 1'nci Lig'de 78 kez forma giyen İsmail Erdoğan, Futbol Şube Sorumlumuz Uğur Keskin'in katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. İsmail Erdoğan'a kulübümüze hoş geldin diyor, lacivert-beyaz formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Muhammet Akarslan'ın da kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

İsmail Erdoğan, Fethiyespor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor, İki Yeni Transferle Güçleniyor - Son Dakika

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