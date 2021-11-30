Fethiyespor ile Ağrıspor dostluğu sürüyor

3. Lig 3. Grupta mücadele eden lider Fethiyespor'un Ağrıspor ile geçtiğimiz yıllardan devam eden dostluğu sürüyor.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ile Ağrıspor Başkanı Mehmet Yıldırım arasındaki dostluk ve kardeşlik haftasonu oynanan, karşılaşma öncesi ve sonrasında da devam etti. Bu dostlukta Fethiye'deki Ağrı'lı iş adamlarının da etkisi bulunurken, Fethiyespor otobüsü Ağrıspor için tahsis edilip, Fethiye'de de ağırlanmaları yine Fethiyespor tarafından karşılandığı öğrenildi. Ağrıspor kafilesini Antalya Hava Limanı'ndan Fethiyespor otobüsü alıp Fethiye'ye getirirken, maçın ardından kupa maçı için Denizli'ye giden Ağrı kafilesini yine tahsis edilen Fethiyespor otobüsü götürdü. Ağrıspor'lu yöneticiler, Fethiyespor Teknik Direktörü Selahattin Dinçel'e üzerinde 4 numara ve ismi yazılı Ağrıspor 1970 forması da hediye etti.

Ağrı 1970 Spor Teknik Direktörü Mustafa Kalafatoğlu ile Başkan ve yöneticiler Fethiyespor'un gösterdiği misafirperverliğe teşekkür ederek, "Antalya'dan itibaren devamlı bizimle ilgilenen, otobüs tahsis eden, burada en iyi şekilde ağırlayan Fethiyespor Başkanı ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fethiyespor Basın Sözcüsü Nurkaya Gündoğdu da "Ağrı 1970 Spor ile geçtiğimiz yıllara dayanan, güzel bir dostluk var. Otobüsümüz Ağrı kafilesini Antalya'dan alıp getirdi. Fethiye'de ağırladık. Şimdi de kupa maçı için Denizli'ye götürüyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA