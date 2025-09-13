Fethiyespor İlk Galibiyetini Aldı!

Nesine 2.lig kırmızı grup takımlarından Fethiyespor evinde Yeni Malatyaspor karşısında ilk galibiyetini aldı. Lacivert beyazlılar, ligde son sırada bulunan ve-30 puana sahip Yeni Malatyaspor'u 6-1 mağlup etti.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Hatem Yarar, Mahmut Can Çilkız, Muhammet Cafer Algül
Fethiyespor: Hakan, Muhammed (Dk 80 Berat), Şahan, Serdarcan (dk 68 Serdar Ümit), Mehmet Kaan (Dk 46 Samet), Oğuz, Onur, Nurettin, Cihan (Dk 46 Uğur), Muhammet Raşit, Muhammet Enes (Dk 68 Ramazan)
Yeni Malatyaspor: Çınar, Eray, Muhammed Göktürk, Talha (dk 73 Kürşat), Ömer Çağrı (dk 65 Kemalcan), Mehmet Emin, Enes, Muhammet Emir (dk 65 Muhammed Mustafa), Ferhat, Miraç, Osman (Dk 82 Ahmet)
Sarı Kart: Dk 23 Muhammet Emir, Dk 76 Eray Şişman (Yeni Malatya)
Goller: Dk 2 Muhammet Göktürk (KK), Dk 8 Mehmet Kaan, Dk 51, Dk 71, Dk 77 Nurettin, Dk 63 Samet (Fethiyespor), Dk 84 Ferhat Canlı (Yeni Malatya) - MUĞLA
