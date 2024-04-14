Fethiyespor, Isparta 32 Spor\'u 5-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Isparta 32 Spor'u 5-0 mağlup etti. Haftalar sonra evinde farklı kazanan Fethiyespor düşme hattından iyice uzaklaştı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız, Enes Biroğlu, Oğuzhan Yazır
Fethiyespor: Anıl Demir, Ali Mert Aydın, Serdar Ümit Deniz (Dk. 87 Sezer Özmen), Şahan Akyüz, Rıtvan Türker, Murat Yılmaz (Dk. 66 Ahmet Dereli), Selçuk Alibaz (Dk. 75 Selim Kayacı), Berk Taşkın, Nurettin Çakır (Dk. 87 Ali Ceylan), Ramazan Çevik, Ömer Mert Gündüz (Dk. 66 Abdullah Balıkçı)
Isparta 32 Spor: Berk Balaban, Yiğithan Güveli, Samet Karakoç, Caner Koca (Dk. 46 Mustafa Diler), Mehmet Küçükdurmuş (Dk. 55 Zeki Mert), Cemal Kızılateş, Abdulkerim Canlı, Fırat Aras (Dk. 83 Ömer Çiçek), Alim Harlak, Muhlis İstemi (Dk. 55 Berat Satılmış), Gürkan Başkan
Goller: Dk. 36 Nurettin, Dk. 45 Murat Yılmaz, Dk. 48 Ramazan Çevik, Dk. 87 ve Dk. 89 Ahmet Dereli (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Nurettin, Şahan (Fethiyespor), Alim (Isparta 32 Spor) - MUĞLA
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