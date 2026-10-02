Fethiyespor, Karacabey Belediyespor'u yenip evinde seri başlatmak istiyor - Son Dakika
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Fethiyespor, Karacabey Belediyespor'u yenip evinde seri başlatmak istiyor

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Fethiyespor, Karacabey Belediyespor\'u yenip evinde seri başlatmak istiyor
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Geçen hafta deplasmanda Serikspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Fethiyespor, yarın evinde Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak. Teknik patron Sait Karafırtınalar evlerinde kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi; iki takım da 4 puanda.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Serikspor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini alan Fethiyespor yarın 5'inci hafta maçında evinde Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda İsmet Yılmaz'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Fethiyespor'un teknik patronu Sait Karafırtınalar, evlerinde kazanıp seri başlatmak istediklerini söyledi. Fethiyespor bu maç öncesi 4 puan toplayıp haftaya 14'üncü sırada girerken, Karacabey Belediyespor ise aynı puanda 13'üncü basamakta yer aldı.

Kaynak: DHA
Sait KarafırtınalarFethiyesporSeriksporKaracabeySporSon Dakika

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SON DAKİKA: Fethiyespor, Karacabey Belediyespor'u yenip evinde seri başlatmak istiyor - Son Dakika
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