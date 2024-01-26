Fethiyespor, Kastamonuspor ile puan mücadelesine çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde İngölspor ile golszüz berabere kalıp son 3 maçını kazanamayan Fethiyespor, yarın deplasmanda Kastamonuspor'la puan mücadelesine çıkacak. Gazi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Terece görev alacak. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, lidere karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Alt sıralrdan bir an önce kopmak istiyoruz. Bu maçta elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.