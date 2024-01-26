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Fethiyespor, Kastamonuspor ile puan mücadelesine çıkacak - Son Dakika
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Fethiyespor, Kastamonuspor ile puan mücadelesine çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçlarında başarısız sonuçlar alan Fethiyespor, Kastamonuspor deplasmanında puan mücadelesi verecek. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, takımın alt sıralardan kurtulmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Fethiyespor, Kastamonuspor ile puan mücadelesine çıkacak
26.01.2024 - 10:57,
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde İngölspor ile golszüz berabere kalıp son 3 maçını kazanamayan Fethiyespor, yarın deplasmanda Kastamonuspor'la puan mücadelesine çıkacak. Gazi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Mehmet Terece görev alacak. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, lidere karşı zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Alt sıralrdan bir an önce kopmak istiyoruz. Bu maçta elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Kaynak: DHA
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