Fethiyespor, Kupada Düzcespor'u Geçti

Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın ikinci turunda konuk ettiği Düzce Cam Düzcespor'u normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda 4-3 yenerek bir üst tura yükseldi.
Ev sahibi ekip, ilk yarıda Nurettin Çakır'ın 36. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarıda Düzce Cam Düzcespor, Ramazan Özkabak'ın 66. dakikadaki golüyle durumu eşitlerken, 70. dakikada Nurettin Çakır'ın penaltıdan attığı golle Fethiyespor yeniden öne geçti. Konuk ekip, 81. dakikada Berkay Ekici ile yeniden beraberliği yakaladı ve maçın normal süresi 2-2 sona erdi.
Müsabakanın uzatmalarında gol olmamasının ardından penaltı atışlarına geçildi. Fethiyespor, rakibini penaltılarda 4-3 yendi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tura çıktı.
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