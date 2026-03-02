Fethiyespor Kupada Fatih Karagümrük'ü Ağırlıyor - Son Dakika
Fethiyespor Kupada Fatih Karagümrük'ü Ağırlıyor

Fethiyespor Kupada Fatih Karagümrük'ü Ağırlıyor
02.03.2026 12:07
Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile prestij mücadelesi verecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Isparta 32 Spor'la 1-1 berabere kalan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü hafta maçında yarın Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Grup'ta Boluspor'la golsüz berabere kalıp Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybeden lacivert-beyazlıların bir üst tura çıkma şansı kalmadı. Süper Lig'de düşme hattında son sırada olan Fatih Karagümrük de grupta 2 puan toplayıp matematiksel olarak şansını yitirdi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar evlerindeki son maçı kazanmak için oynayacaklarını belirterek, "Kupada zorlu takımlarla oynadık. Prestij mücadelesi vereceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

