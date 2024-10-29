Fethiyespor Kupada Tur Atladi

Spor

İZMİR,

TÜRKİYE Kupası 3'üncü Turu'nda İzmir'in 3'üncü Lig temsilcisi Bornova 1877 takımına konuk olan Fethiyespor, son 6 dakikada bulduğu 2 golle rakibini 2-0 yenip yoluna devam etti. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 84'üncü dakikasında Ahmet Dereli, Fethiyespor adına perdeyi açan isim oldu: 0-1. Ahmet Dereli, ardından 85'inci dakikada bir kez daha sahne aldı, Fethiyespor rahatladı: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kupada tur atlayan takım Fethiyespor oldu.