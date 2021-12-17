Fethiyespor moral depoladı

3.Lig 3.Grup lideri Fethiyespor Belediye Derincespor ile Pazar günü oynayacağı Belediye Derincesporla oynayacağı karşılaşma öncesi okullarda öğrenci buluşmaları ile moral motivasyon depoladı.

Lacivert beyazlı takım teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde sürdürürken antrenmanlar dışında da bazı futbolcularla ilçedeki liselerde öğrenci buluşmaları gerçekleştiriyor. Fethiyespor ve ilçe milli eğitim müdürlüğü işbirliği ile okul ziyaretlerinin ikincisi Fethiye Mustafa Kemal Mesleki ve teknik Anadolu lisesine yapıldı. Teknik direktör Selahaddin Dinçel beraberinde Nurettin Çakır, BurakBaşkaya, OnurÖztonga, Berkin Taşkın ve kaleci Halil Kaşlı öğrencilerle bir araya geldi. Fethiye Mustafa Kemal Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri Fethiyespor teknik direktörü Selahaddin Dinçel ve beraberindekileri tezahüratlarla karşılarken büyük bir sevgi gösterisinde de bulundu. Dinçel ve futbolcular öğrencilerle Fethiyespor sohbeti gerçekleştirirken soruları da cevaplandırdı. Öğrenciler Fethiyesporun bu sezon şampiyon olacaklarına inandıklarını takıma güvendiklerini ve okulda gösterdikleri ilgiyi Belediye Derincespor maçında da göstereceklerini söyledi. Fethiyespor teknik direktörü Selahaddin Dinçel öğrencilerin bu coşkusunun Pazar günü tribünlerde yer alarak devam ettirmelerini istedi.

Teknik direktör Dinçel sezon sonunda şampiyonluğu Fethiye'ye getireceklerine inandığını ifade ederek "Sezon sonunda tüm Fethiye inanıyorum ki Beşkaza meydanında bütünleşecek ve şampiyonluk kutlamaları yapacak. Ligde şu an için sadece avantajlıyız. Henüz hiç bir şey bitmiş değil. Matematiksel olarak hiçbir şey garantilemedikten sonra gevşemek yok, rahatlık yok. Biz maç maç hafta hafta giderek şampiyonluk kupasına ulaşacağız. Tabi ki siz öğrenciler tribünlerde 12.adam olarak taraftarlarımızla birlikte desteklerseniz sonuca rahatlıkla ulaşacağız. Her maça ayrı ayrı konsantre oluyoruz dedi. - MUĞLA