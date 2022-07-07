TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Fethiyespor bir transfere daha imza attı. Son olarak Etimesgut Belediyespor'dan Halil Köçer ve İnegölspor 'dan Aykut Uluç'u kadrosuna dahil eden Ege temsilcisi, Eşin Grup Nazilli Belediyespor'la yollarını ayıran Selçuk Hakalmaz'la da anlaşma sağladı. Selçuk'un 2 yıllık sözleşmeye imza attığı açıklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fethiyespor Selçuk'u aldı - Son Dakika

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