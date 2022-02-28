Fethiyespor takipte - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiyespor takipte

28.02.2022 12:10
Fethiyespor takipte

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendikten sonra dün evinde Orduspor 1967'yi tek golle deviren Fethiyespor, 2'de 2 yaparak zirve takibini sürdürdü.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendikten sonra dün evinde Orduspor 1967'yi tek golle deviren Fethiyespor, 2'de 2 yaparak zirve takibini sürdürdü. Üst üste 4 maç kaybettikten sonra liderlik koltuğunu Esenler Erokspor'a kaptıran lacivert-beyazlılar, son 2 haftada hata yapmayarak yarışı bırakmadı.

Erokspor'un 1 puan gerisinde 52 puanla 2'nci sırada yer alan Fethiye temsilcisi şampiyonluk iddiasını korumayı bildi. Fethiyespor, bu hafta alt sıralarda yer alan Gümüşhanespor'a konuk olacak. Esenler Erokspor ise deplasmanda Play-Off hattındaki Ofspor'la karşılaşacak. Fethiyespor rakibinin takılması durumunda liderliği ele geçirme fırsatı yakalayacak.


- Fethiye
YORUMLAR
500
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor

Kardemir Karabükspor, Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Orduspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fethiyespor takipte - Son Dakika


Son Dakika
12:09 Bursa'da korkunç şiddet anladı! Genç kızı sokak ortasında tekmeledi
12:07 Ukraynalı çiftçinin, boş bulduğu Rus tankını kaçırdığı anlar saniye saniye kaydedildi!
12:04 Rus televizyonu, bu hareketiyle yok artık dedirtti! Tanklara çizilen gizemli ''Z'' harfinden tişört yapıp satıyorlar
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:15:10. #1.13#
SON DAKİKA: Fethiyespor takipte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement