Fethiyespor'un şampiyonluk turu ertelendi - Son Dakika
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Fethiyespor'un şampiyonluk turu ertelendi

25.05.2022 11:47
Fethiyespor'un şampiyonluk turu ertelendi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off finalinde İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla mağlup ederek 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Fethiyespor, ilçedeki şampiyonluk turunu erteledi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Play-Off finalinde İçel İdmanyurdu'nu seri penaltılarla mağlup ederek 3 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen Fethiyespor, ilçedeki şampiyonluk turunu erteledi. Muğla temsilcisi Pençe-Kilit Operasyonu'ndaki şehitlerimiz nedeniyle turu 30 Mayıs Pazartesi günü atacak. Fethiyespor'dan, "Pençe-Kilit operasyonunda hayatını kaybeden şehitlerimizin anısına saygı nedeniyle bugün yapılması planlanan şampiyonluk kutlaması etkinliğimiz 30 Mayıs Pazartesi gününe ertelenmiştir" açıklaması yapıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fethiyespor'un şampiyonluk turu ertelendi - Son Dakika


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