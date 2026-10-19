Fethiyespor yönetimi Ankaragücü maçında ofsayt kararını skandal olarak niteledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fethiyespor yönetimi Ankaragücü maçında ofsayt kararını skandal olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak alt sıralardan kurtulamadı. Yönetim, 2-1 üstünlük sürerken Şahan Akyüz'ün attığı golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini skandal olarak niteledi ve kararı kamuoyunun takdirine bıraktı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Fethiyespor alt sıralardan kurtulamazken, yönetim hakem kararlarına tepki gösterdi. Lacivert-beyazlılar hakem kararlarının oyunun önüne geçtiğini belirterek,"Fethiyespor kulübü olarak her zaman sahanın içinde kalmayı ve futbolu ön planda tutmaya çalışmamıza rağmen sahada hakem kararlarıyla emeğimizin çalınmasına göz yumduğumuz anlamına gelmesin. Dün takımımızın güzel bir mücadele ortaya koyduğu maçta karşılaşma 2-1 üstünlüğümüz ile devam ederken Şahan Akyüz'ün geriden gelerek attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yayıncı kuruluştan alınan görüntülerde oyuncumuzun açık bir şekilde geri de olmasına karşın yan hakemin ofsayt kararını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu skandal kararı da tüm futbol kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuFethiyesporAnkaragücüFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı
Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı Sebebi çok konuşulacak Yeşil pasaportlu Türk memur ülkeye alınmadı! Sebebi çok konuşulacak
Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor Köseliği yüzünden zorbalığa uğruyordu! Onunla alay edenler şimdi tanıyamıyor
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
12:08
Pep Guardiola’dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede buluştu
11:43
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
11:37
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri
Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
11:23
Milyonların dört gözle beklediği haber Çalışma süresi kısalıyor mu
Milyonların dört gözle beklediği haber! Çalışma süresi kısalıyor mu?
10:44
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 12:27:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Fethiyespor yönetimi Ankaragücü maçında ofsayt kararını skandal olarak niteledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei