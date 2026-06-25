Fethiyespor Yönetiminden Taraftara Yanıt - Son Dakika
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Fethiyespor Yönetiminden Taraftara Yanıt

25.06.2026 11:14
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Fethiyespor yönetimi, eleştirilerine yanıt vererek transferleri ve birlikteliği vurguladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'da yönetim, kendilerini eleştiren Fethiyespor Taraftar Derneği'ne cevap verdi. Derneğin sosyal medyada yaptığı eleştiri açıklamalarına yanıt veren yönetim kurulu şu ifadelere yer verdi: "Siz kulüp yönetimi tarafından dışlandığınızı açıklarken son genel kurulda Fetad yönetiminden Mert Demir'in kulübe yönetici olarak girdiğini, sizlerle kulüp arasında ortak payda olduğunu inkar mı ediyorsunuz? Vizyondan bahsederken siz sezon sonundan bu yana yapılan transferlere hakim misiniz? Örneğin Süper Lig oyuncusu Fatih Kurucuk, 1'inci Lig oyuncusu Eren Erdoğan, İskenderun forveti ve sezonu 14 gol atıp 23 gole katkı sağlayan Enes Şahin ile birlikte 7 gol, 5 asist ile geçen sezon ikinci ligde çıkış yapan Deniz Erdoğan'ı kadromuza katmış bulunuyoruz. Sezon bitmiş kamp dönemi beklenirken ve yoğun transfer çalışmaları sürerken transferlere olumsuz imaj yaratıp kulübün başarısız olmasını mı hedefliyorsunuz? Fetad olarak geçmişte diğer taraftar gruplarıyla nasıl bir birleştirici güç oldunuz? Fethiyespor tribünlerinde bölünmüş taraftar gruplarını bir araya getirebildiniz mi? Geçtiğimiz sene tribünde itici güç olarak ne kadar katkı verdiğinize inanıyorsunuz? Rakip takımların taraftar gruplarına misafirperverlik gösterdiniz mi? Kulübün marka değerine ne kadar katkı sunduğunuza inanıyorsunuz? Tarafınızdan yapılan açıklamanın kime ve neye hizmet ettiğini merakla cevaplamanızı bekliyoruz. Bu soruların cevapları kamuoyu için çok değerli ancak şunun bilinmesini isteriz ki bizim ortak değerimiz Fethiyespor. Sorumluluğumuz çok fazla ve hedefimiz çok büyük. Biz isteriz ki tüm paydaşlarımızla birlikte takımı destekleyip hedefimize kilitlenelim"

Kaynak: DHA

Fethiyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor Yönetiminden Taraftara Yanıt - Son Dakika

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